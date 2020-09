Ibrahimovic insegue un altro record: 17 gol dalla top 10 dei cannonieri di sempre

Poco più di un mese fa, con il gol al Cagliari, Zlatan Ibrahimovic è diventato il giocatore più vecchio di sempre ad andare in doppia cifra in Serie A.

Oggi insegue un altro record: entrare nella top 10 dei calciatori più prolifici di sempre. La top 10 dei cannonieri è infatti l’obbiettivo per qualsiasi attaccante del mondo ed i nomi che ne fanno parte sono quelli dei giocatori che hanno scritto la storia del calcio. Attualmente lo svedese è a quota 558 gol in carriera e gli mancano 17 reti per riuscire ad entrare in top 10. Il decimo posto è infatti occupato da Uwe Seeler (Germania) e da Tulio (Brasile) entrambi a quota 575. Ibrahimovic che, contando i tre gol già segnati, dovrebbe arrivare a 20 reti stagionali per pareggiarli e 21 per superarli scrivendo ulteriormente il suo nome nella storia del calcio mondiale.