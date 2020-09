Il Milan punta Milenkovic, la Viola ha già bloccato Fazio

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, per rinforzare la retroguardia rossonera, sta sondando il terreno per un ex conoscenza di mister Pioli: Nikola Milenkovic.

La trattativa è ancora in uno stato embrionale in quanto il Milan valuta il serbo circa 20 milioni di euro. Una cifra lontanissima dalle richieste Viola, circa 40 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi su una base di 30-32 milioni di euro.

Nel caso la trattativa vada in porto la Fiorentina avrebbe già pronto il sostituto, infatti il d.s. viola Pradé ha già bloccato il difensore giallorosso, Federico Fazio.