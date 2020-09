Ipotesi rinvio Milan-Bodo/Glimt: Uefa attende i tamponi

La situazione Duarte non è assolutamente da valutare. Questa sera il Milan dovrà affrontare i norvegesi del Bodo/Glimt ma prima bisognerà aspettare i tamponi della squadra rossonera. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, se non dovessero esserci le condizioni per giocare, il match verrebbe rinviato entro sabato.

Gli altri tamponi erano tutti negativi, ora però la Uefa attende l’esito degli esami, con il Milan che potrebbe scendere in campo con un minimo di 13 giocatori negativi. Attesi sviluppi nel pomeriggio.