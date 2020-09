Kilian: “Ho scartato il Milan, volevo rimanere in Bundesliga”

Il giovane difensore tedesco Luca Kilian, centrale nella Germania under 21, è recentemente passato dal Paderborn al Mainz per circa 2 milioni di euro. Un’operazione alla quale aveva pensato anche il Milan. Lo stesso giocatore infatti, intervistato dalla BILD, ha svelato un retroscena di mercato. Ecco le sue parole:

“C’era l’opzione Milan, ma l’ho scartata: per me non è mai stata una strada percorribile quella. In nessun caso avrei accettato: non mi vedo ancora all’estero, voglio prima affermarmi in Bundesliga“.