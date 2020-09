Kjaer arruolabile, Castillejo da valutare: il punto sugli acciaccati

La vittoria contro il Bologna ha lasciato qualche strascico di preoccupazione dal punto di vista degli infortuni. Durante la gara di San Siro, Pioli ha fatto uscire anzitempo Samu Castillejo dopo appena quarantacinque minuti e Simon Kjaer nel corso del secondo tempo.

L’esterno spagnolo, non al meglio già nei giorni scorsi, è uscito malconcio dopo aver subito una serie di interventi piuttosto duri. Oggi verrà valutato e nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni. Pioli potrebbe preservarlo giovedì contro il Bodo/Glimt per averlo eventualmente a Crotone. Allarme rientrato per Kjaer. Il centrale, uscito leggermente acciaccato, è stato sostituito a scopo precauzionale ma sarà arruolabile nella sfida di giovedì.