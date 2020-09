Kjaer: “Con Gabbia mi trovo bene. L’obiettivo è confermare quanto di buono fatto lo scorso anno”

Dopo l’amichevole tra Milan e Brescia finita 3-1 per i rossoneri, Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Le sue parole:

“Come è stato ritornare in gruppo dopo gli impegni con la Danimarca?“

“Sono contento di andare in Nazionale ma sono altrettanto contento di tornare qui. La preparazione è molto strana quest’anno e sapevo che era molto importante stare con la squadra”.

“Il mister ti ha dato ampio minutaggio insieme a Matteo Gabbia segnale che, essendoci alle porte un impegno con lo Shamrock Rovers, vuole vedervi sul pezzo giàda questa amichevole“.

“È sempre importante, specialmente per il difensore centrale, conoscere i compagni anche se con Gabbia ci conosciamo già dallo scorso anno e per me è sempre un piacere giocare con lui”.

“Quattro amichevoli, quattro vittorie per il gruppo, segnale che si vuole ripartire da dove si era finito lo scorso anno anche nel preliminare contro lo Shamrock Rovers”.

“Certo. Il nostro obiettivo è sempre migliorare e vincere le partite a partire da Giovedì continuando quanto di buono fatto nell’ultima parte di campionato”.