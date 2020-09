Kjaer: “Massimo rispetto per loro ma noi siamo il Milan. Zingernckel? Buon giocatore”

Durante il pre partita di Milan-Bodo/Glimt, Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole:

Su come hanno preparato la partita

“L’abbiamo preparata come al solito: massima concentrazione, è un avversario particolare. È una finale sia per noi che per loro”.

Sull’atteggiamento per la partita

“Dobbiamo avere in testa di dargli il massimo rispetto. Hanno fatto un gran campionato fino ad adesso però noi siamo il Milan, siamo a San Siro, noi dobbiamo dominare la partita. È una partita molto importante”.

Su Zinckernagel

“Lo conosco, quest’anno in Norvegia ha fatto molto bene, lo ha fatto anvhe in Danimarca. Segna e fa assist, è un buon giocatore”.