L’ Equipe – Il Lione ha scelto Paquetà

È da settimane che si parla di Lucas Paquetà come “pezzo pregiato” in uscita dal Milan. Il Lione è una delle squadre interessate al calciatore ma nonostante la secca smentita del vulcanico presidente Aulas, qualcosa bolle seriamente in pentola. Oggi l’ autorevole quotidiano francese L’Equipe, parla di Paquetà come unico pretendente a sostituire Houssem Aouar, “gioiello” di casa Lione, in procinto di trasferirsi all’ Arsenal. La grande stima calcistica del DS Juninho Pernambicano, l’ esclusione di Paquetà dal match di Europa League per scelta tecnica, sono due indizi che “suonano” di conferma. L’ Equipe ha iniziato ad analizzare le caratterstiche tecniche del calciatore brasiliano con focus video sul proprio sito ufficiale. Un’ attenzione troppo certosina per raccontarla come semplice indiscrezione di mercato.