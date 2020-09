GdS – Pioli II, Destinazione Paradiso

La Gazzetta dello Sport esalta il finale, della scorsa stagione dei rossoneri ma nello stesso tempo evidenzia i dubbi che circondano questa squadra. Dal mercato faticano ad arrivare gli uomini richiesti da Pioli (difensore centrale e vice-Ibra).

E poi ci sono le preoccupazioni legate ai singoli giocatori. Molti dopo l’arrivo di Ibra hanno avuto miglioramenti enormi. Sarà così anche per questa stagione oppure l’effetto Ibra non basterà? Le certezze, non mancano a questa squadra, bisogna ripartire da quelle, Ibrahimovic e Pioli su tutti e in mezzo tanto talento.

Pioli, durante la scorsa stagione ha ribaltato ogni tipo di opinione nei suoi confronti. Passato da traghettatore a uomo dal quale ripartire. Impossibile negare il salto di qualità che questa squadra ha compiuto sotto la sua guida. Il Milan con lui ha ritrovato la sua anima ed il popolo rossonero ha ritrovato vecchi sogni.