La vincente di Milan-Bodo/Glimt affronterà una tra Besiktas e Rio Ave

L’urna dei Play off di Europa League ha definito il tabellone completo fino all’ultimo turno preliminare prima di accedere alla fase a gironi. Il Milan, che dovrà affrontare i norvegesi del Bodo/Glimt, ha conosciuto le due squadre che potrebbe eventualmente affrontare in caso di passaggio contro gli scandinavi.

La vincente del match di San Siro, in programma Giovedì, affronterà una tra Besiktas e Rio Ave, che si contenderanno il turno successivo. Per Milan e Bodo/Glimt, non essendo teste di serie, la prossima gara sarà in trasferta in Portogallo o in Turchia.