Le pagelle di Shamrock Rovers-Milan: i rossoneri non tradiscono i pronostici, dominano e vincono 2-0

DONNARUMMA 6.5 – La sua stagione inizia con un clean sheet e un paio di buoni interventi, quando lo Shamrock prova timidamente a farsi vedere in avanti.

CALABRIA 7 – Uno dei più in forma tra i rossoneri, capace di portare anche una discreta qualità in fase offensiva.

KJAER 6.5 – Partita tranquilla per la coppia di centrali, il danese viene chiamato in causa raramente, ma è sempre puntuale.

GABBIA 6.5 – Premiamo la vittoria, la prestazione, e la porta imbattuta. La difesa oggi ha retto senza troppi problemi.

T. HERANDEZ 6.5 – Convinti che non sia ancora al 100%, è comunque il solito Theo, e come sempre quella fascia è tutta sua e ci fa quello che vuole.

KESSIE 6.5 – Pioli ha rigenerato questo ragazzo, che ha trovato nella mediana la posizione in cui esprimersi al meglio. Dove c’è Kessie, gli irlandesi non passano

BENNACER 6.5 – Forse un po’ sottotono nel primo tempo, viene fuori nella ripresa e riesce a penetrare con più efficacia la difesa compatta dei padroni di casa.

CASTILLEJO 6.5 – Viene sempre coinvolto dai compagni di squadra, a tratti soffre la fisicità e alcuni colpi (non sempre puliti) dei giocatori bianco-verdi.

CALHANOGLU 7.5 – È sicuramente lui il “man of the match“: un super gol e un assist, ma soprattutto tanta, tantissima qualità nei fraseggi stretti in zona gol. È il suo ruolo, Hakan è il 10 di questo Milan.

SAELEMAEKERS 6.5 – Ormai stiamo imparando a conoscerlo: tanta corsa e tanto sacrificio, questa sera impreciso nelle conclusioni ma trova l’assist per il 2-0 di Calhanoglu.

IBRAHIMOVIC 7 – Ha ripreso da dove aveva lasciato, con un gol. È sua la prima rete della stagione del Milan, e forse non è un caso.

KRUNIC 6

DIAZ s.v.

TONALI s.v.

PIOLI 7 – La squadra non può ancora essere al top della condizione, ma dimostra già di avere le idee chiare: ogni singolo viene coinvolto nell’azione, e tanti fraseggi rapidi nello stretto in fase offensiva. Bene così.