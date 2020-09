Rafael Leao è in quarantena. A darne l’annuncio il portoghese stesso su Twitter, rispondendo ad un messaggio di un fan. Al momento, il Milan non ha ancora né confermato né smentito la notizia. L’ex giocatore del Lille non si è unito ai compagni per il ritiro pre stagionale, e non farà parte del gruppo che volerà in Irlanda per il turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Culpa a quarentena 😭😭 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) September 14, 2020