Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il Lione sarebbe pronto all’affondo decisivo per portare Lucas Paquetà in Francia. Prima di trovare l’accordo col Milan, però, il club di Ligue 1 vuole chiudere per Facundo Pellistri del Penarol.

In Francia danno l’affare già per fatto, in attesa dell’ufficialità. Una volta chiusa la questione, la priorità dei francesi tornerà ad essere il numero 39 rossonero.