Libero – Il Milan torna su Rugani: i rossoneri lo avevano già trattato in passato

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Tonali e averlo inserito nella lista UEFA, il Milan torna sul mercato e lo fa stavolta, cercando un difensore.

Secondo quanto riportato da Libero, il club rossonero starebbe pensando al difensore della Juventus Daniele Rugani per rinforzare la rosa.

Il club rossonero ha già trattato l’ex Empoli in passato e adesso, complice anche il poco spazio del difensore alla Juve, potrebbe tornare in pressione. Rugani in bianconero sarebbe chiuso da Demiral, de Ligt, Bonucci e Chiellini e potrebbe optare per una nuova avventura.