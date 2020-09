Linea dura Celtic, l’allenatore: “Non vogliamo venderlo”

Il Celtic tiene duro per Ajer. E’ questa la direzione su cui si impone il tecnico del club scozzese Neil Lennon in un’intervista: “Non c’è niente, – riporta BBC.com – è deludente che nel giorno della partita escano queste voci che possano turbare il giocatore. Ha giocato bene, in particolare nel secondo tempo, e non vogliamo venderlo. Non sono neanche convinto che 15 milioni di euro basterebbero“.

La linea evidenziata dall’allenatore è giustificata dall’importanza che il difensore norvegese ha nel suo attuale organico: ha rivestito un ruolo fondamentale la scorsa stagione nella vittoria del campionato e della coppa di Lega, presenziando in ben 49 match fra tutte le competizioni. La giovane età del giocatore (22 anni) è un altro motivo per continuare a investire su di lui da parte dei biancoverdi: il Milan dovrà quindi probabilmente alzare l’offerta per riuscire a strapparlo.