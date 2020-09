Locatelli: “Nessun rimpianto di aver lasciato il Milan. A Tonali auguro il meglio, merita di stare dov’è”

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, fresco di convocazione in Nazionale, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Oltre alla felicità e all’emozione per la scelta di Mancini di portarlo con sé, il classe 1998 si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni inerenti alle voci che lo vedrebbero come obiettivo del centrocampo della Juventus: “Essere accostato alla Juventus è per me un sogno. Pirlo è il mio idolo.”

Parole al miele quelle dell’ex Milan che apre quindi un portone al bianconeri in vista del calciomercato. Sulla squadra rossonera invece afferma: “Non ho nessun rimpianto di aver lasciato il Milan. Il Sassuolo per me è stata una rivincita, gli sono davvero grato perché mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere. Tonali? Gli auguro il meglio, se è arrivato al Milan è perchè se lo merita.”