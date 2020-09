Massaro a Milan TV: “Colombo? Ne sentiremo parlare”

Daniele Massaro ha parlato ai microfoni di Milan TV durante il pre partita del terzo turno preliminare di Europa League tra Milan e Bodo/Glimt. Queste le sue parole:

Su Colombo.

“Ci ha fatto vedere grandi cose, ha grandi qualità. Non lo conosco a livello personale ma basta vedere il suo atteggiamento. Ne sentiremo parlare”.

Sulla preparazione per una partita secca.

“Quando sei giovane sei anche spregiudicato, penso che abbia lavorato molto bene. Deve cercare di fare le cose semplici che gli dice l’allenatore senza strafare. Saranno fondamentali i primi minuti per dare sicurezza e autostima. Fino ad adesso ho visto un ragazzo giovanissimo ma con un gran margine di crescita”.

Sul Bodo/Glimt.

“Non li conosco molto, ha una grande storia in Norvegia ma il Milan arriva da una serie positiva che non accadeva da molto tempo. Stasera è fondamentale non sottovalutarli anche se tecnicamente inferiori”.