Massaro: "Al Milan c'è un''aria diversa. Tonali? Un capolavoro"

Intervistato da Il Giornale, l’ex attaccante rossonero Daniele Massaro ha parlato della stagione che si appresta a partire. Tanti gli argomenti toccati: dal rinnovo di Ibra al colpo Tonali. Ecco le sue parole:

“Si respira un’altra aria al Milan. E lo dico pensando al rinnovo di Ibra. Paolo Maldini l’aveva promesso: ‘Ci possono essere pochi soldi ma sono tante le idee’. E così è avvenuto con Tonali che è stato secondo me un piccolo capolavoro. Personalmente auguro al giovanotto di ripetere quello che è accaduto alla mia carriera. Dal giorno in cui sono arrivato a Milanello rinunciando a uno stipendio più ricco che mi dava la Fiorentina non ho più pensato di cambiare casacca. E qualche altra volta di offerte golose ne ho ricevute: le ho rispedite al mittente perché ha sempre prevalso il sentimento rispetto al conto corrente“.