Mihajilovic: “Il Milan sarà avvantaggiato, ha già fatto tante partite”

Sinisa Mihajilovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Ecco le sue parole:

“Iniziamo un lungo viaggio, speriamo che la strada sia dritta. Il nostro obiettivo è crescere. Le partite vanno giocate, non si può perdere senza combattere: la scorsa stagione è successo due volte, una proprio col Milan, ma era dopo il Covid, in una situazione strana, e trovai qualche scusa; quest’anno se succede di nuovo mi arrabbio. Se giochiamo come sappiamo, con l’atteggiamento giusto, possiamo battere qualsiasi avversario. Loro hanno già fatto diverse ‘partite vere’ perciò partiranno avvantaggiati, ma per noi non significa niente, ogni partita è a sé. Sappiamo cos’è successo l’anno scorso e non dobbiamo ripeterci. Sul mercato si sono mossi come tante altre squadre”.