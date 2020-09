Milan, a Crotone solo due precedenti in A

Tra qualche ore, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo all’ Ezio Scida di Crotone per disputare il match valevole per la seconda giornata del campionato di serie A. I due club nella loro storia, si sono affrontati in serie A due volte in terra calabra. Era l’ aprile del 2017 e il Milan di Vincenzo Montella cercava punti per la qualificazione all’ Europa League. Contro il Crotone di Davide Nicola, in procinto di compiere una salvezza storica al loro prima anno di A, il Milan soffrì la voglia e la grinta della squadra di casa, pareggiando a fatica nel finale con un gol di Paletta.

Nella stagione successiva, il calendario mise difronte Crotone e Milan alla prima giornata. La squadra di Davide Nicola, che retrocesse a fine stagione, non riuscì a replicare la grande partita della stagione precedente e il Milan vinse nettamente 3 – 0. Risultato già chiuso alla mezzora del primo tempo con il primo gol in campionato dell’ allora debuttante Patrick Cutrone. Per oggi è difficile fare pronostici perchè il Milan troverà difronte una squadra che vorrà riscattare la sconfitta del debutto contro il Genoa, vorrà fare dell’ Ezio Scida il suo fortino salvezza e il clima sarà caldo come i primi due precedenti. L’ assenza del pubblico, sempre molto appassionato, potrà influire. Basterà ai ragazzi di Pioli per continuare la strisci positiva?