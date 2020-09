Il mercato del Milan, in entrata e in uscita, non si ferma mai. Come riporta Gianluca Di Marzio, oggi è arrivato a Casa Milan il presidente del Pescara, Sebastiani, per trattare il prestito di Gabriele Bellodi.

L’intesa è vicina, e il difensore rossonero classe 2000, che nell’ultima stagione ha giocato a Crotone, è dunque vicino ad un altro prestito in Serie B.