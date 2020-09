Rade Krunic è ormai in uscita dal Milan e le offerte per il centrocampista non mancano. Dopo il Friburgo, pronto a sborsare 8 milioni, e il Torino di Giampaolo, spunta un nuovo club italiano interessato all’ex Empoli.

Si tratta della Sampdoria che, secondo quanto riportato da Tuttosport, si aggiunge alla lista delle squadre sulle tracce del bosniaco.