Milan-Bakayoko, trattativa complicata: può tornare solo dopo l’addio di Krunic

Non è ancora tramontata la pista che potrebbe portare al ritorno di Tiemoué Bakayoko al Milan. Secondo quanto riferisce Il Giornale, la trattativa è al momento in stand-by: il centrocampista francese può infatti tornare in rossonero solo in prestito dal Chelsea e unicamente dopo la partenza di Rade Krunic.

Nonostante l’interessamento del Paris Saint-Germain i rossoneri continuano a pensarci, ma ci sono delle difficoltà sulle cifre riguardanti il riscatto e l’ingaggio che il giocatore dovrebbe percepire dopo la sua acquisizione a titolo definitivo da parte del Milan.