Milan-Bologna, pochi cambi e tante certezze: ecco come arrivano i felsinei a San Siro

Archiviato il primo ostacolo europeo, il Milan può ora concentrarsi sull’imminente esordio in Serie A. Lunedì alle 20:45 a San Siro arriva il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic, squadra che fino ad ora si è mossa poco ma bene nel calciomercato, riuscendo a trattenere i tasselli più importanti della rosa e aggiungendogli 2/3 elementi interessanti. Vediamo la situazione dei felsinei nel dettaglio.

CALCIOMERCATO E PRECAMPIONATO

Come detto, il Bologna non si è mosso con particolare evidenza sul mercato. Il grande colpo è stato riuscire a trattenere quei giocatori che l’anno scorso hanno composto l’ossatura della squadra che ha chiuso al 12° posto. Orsolini e Tomiyasu erano gli indiziati a poter fare il salto in una big, ma nonostante le tante voci, rimarrano in rossoblù anche in questa stagione cercando la definitiva consacrazione. Consacrazione che cerca anche Musa Barrow, autore di 9 gol nella passata stagione tra gennaio e agosto (era arrivato a gennaio dall’Atalanta). Pilastri esperti di questa squadra sono il capitano Danilo, Soriano, Medel ed il neo arrivato De Silvestri. L’ex Torino, insieme ai giovani Vignato ed Hickey, rappresenta uno dei principali colpi piazzati dei rossoblù.

Due le amichevoli giocate nel pre-campionato dalla squadra di Mihajlovic. La prima contro la Feralpisalò, vinta per 2-0, e l’altra contro la Virtus Entella, pareggiata per 0-0.

I PRECEDENTI

L’ultimo incontro tra Milan e Bologna risale ad un paio di mesi fa, quando i rossoneri si imposero per 5-1 a San Siro nella 35esima giornata dell’ultimo campionato. La gara di andata aveva visto sempre il diavolo vincere con il risultato di 2-3 in quel del Dall’Ara. Per risalire all’ultimo successo romagnolo bisogna tornare alla stagione 2015/16, quando la squadra dell’allora tecnico Donadoni sbancò San Siro per 0-1 grazie al gol di Giaccherini. Ironia della sorte, in quel match sulla panchina rossonera c’era Sinisa Mihajlovic. Il precedente alla prima giornata non sorride al Milan. L’ultima volta che le due squadre si affrontarono all’esordio in campionato fu nel 2008 ed il Bologna sbancò San Siro 1-2.