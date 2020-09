Milan-Bologna, le pagelle: i rossoneri ripartono con una vittoria e un super Ibra, è 2-0 a San Siro

DONNARUMMA 7 – Il suo campionato parte con un clean sheet e con un paio di grandi parate, tra cui quella importante su Skov Olsen.

CALABRIA 7.5 – Gioca in uno stato di grazia assoluto: ha carattere, grinta, non sbaglia un intervento in chiusura e dà una grande mano nel ribaltamento dell’azione.

GABBIA 6 – A tratti sembra ancora timido, insicuro. Quest’anno avrà modo di crescere con le rotazioni di Pioli.

KJAER 7 – Anche senza Romagnoli il muro rossonero regge. Super Kjaer, questa sera impossibile da saltare.

T. HERNANDEZ 7 – Riparte subito con un bonus: il suo assist per Ibra, in occasione dell’1-0, è un capolavoro di precisione.

KESSIE 6.5 – Dove c’è Frank non si passa: è la diga del centrocampo rossonero.

BENNACER 7 – Come fa ad essere ovunque? Ha un’intelligenza calcistica superiore, legge le azioni ed i movimenti sempre con largo anticipo rispetto agli altri. E determina, come in occasione del rigore procurato.

CASTILLEJO 6 – Questa sera non in grande forma, prova comunque a dare il proprio contributo. Viene sostituito da Pioli all’intervallo.

CALHANOGLU 6.5 – Stranamente il turco questa sera non va in bonus, ma con lui in campo tutto l’attacco del Milan gira benissimo, in modo armonico.

REBIC 7 – Torna finalmente in campo, con la voglia di spaccare il mondo. Su quella fascia stasera ha corso tanto quanto Theo… se non di più.

IBRAHIMOVIC 8 – L’unico re. Suo il primo gol in Europa della stagione, suoi i primi due gol del Milan anche in campionato. Un piacere vederlo giocare.

SAELEMAEKERS 6.5 – Ormai è pienamente dentro gli schemi di Pioli, non corre mai a vuoto. La sua sarà una stagione vmolto interessante.

DIAZ 6

DUARTE 6

TONALI 6

PIOLI 7.5 – La squadra gioca veramente bene ed è solida, molto solida. Il suo Milan non poteva partire meglio di così. Ora testa ai preliminari di Europa League.