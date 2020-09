Milan-Bologna, probabili formazioni: ballottaggio sulla fascia destra, torna Rebic

Da San Siro a San Siro, un mese e diciotto giorni dopo: mai in sessant’anni i rossoneri avevano riposato così poco tra un campionato e l’altro, e dopo il 3-0 al Cagliari del 2 agosto domani il Milan torna in campo con un’altra rossoblu, il Bologna di Mihajlovic. La formazione del Diavolo di Pioli è per la maggior parte quella che ha eliminato lo Shamrock Rovers in Irlanda, con unico ballottaggio sulla fascia destra tra Castillejo e Saelemaekers, e il ritorno di Ante Rebic sulla sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Domìnguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.