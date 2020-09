Milan, Commisso: “Spero che con Chiesa finisca bene”

Il Milan pensa a Chiesa, ha dalla sua la voglia del giocatore di vestire rossonero e di cambiare aria dopo una vita a Firenze e proverà a fare leva su questo sentimento come fatto con Tonali. Tuttavia l’oggettivamente irrealistica valutazione di 70 milioni dell’ala viola effettuata da Commisso frena l’affare: in un calcio dove la liquidità scarseggia, una valutazione esagerata rende scontente due delle tre parti in causa (Milan e il ragazzo, costretto a rimanere). Sulla questione ha parlato il presidente della Fiorentina, arrivato in giornata dagli USA a Firenze: “Spero che con Chiesa finisca bene, ho letto molte cose sui contratti da rifare con Milenkovic, Pezzella e Federico, parlerò con Pradè poi con i ragazzi e vedremo cosa succederà: la mia volontà è fare una Fiorentina sempre più forte”