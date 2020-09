Milan, con il Lione trattativa calde guardando al futuro

Dopo il colpo Tonali, da qualche ora ufficialmente un calciatore del Milan, tutti provano a delineare le prospettive di questo ultimo mese di mercato. La spada di Damocle del fair play finanziario e la situazione economica post lockdown, mettono tutte le società, Milan compreso, in una posizione di “attesa equilibrista”. La frase “se non esce nessuno, non arriva nessuno” di gallianesca memoria, è attualissima. In virtù di questo, non sta passando inosservata in queste ultime ore, la linea calda sull’ asse Milano – Lione. Dopo l’ acquisto di Kalulu, negli ultimi giorni ha iniziato a circolare la voce di un interesse del Lione per Paqueta, ormai non più al centro del progetto milanista.

In tarda mattina con l’ annuncio a sorpresa dell’ arrivo di Tatarusanu come vice Donnarumma, la sensazione che i due club si stiano parlando c’è ed è fondata. Anche l’ Equipe parla di un Juninho Pernambucano, DS del Lione, che ha messo gli occhi su un calciatore milanista, soprattutto se dovessero concretizzarsi le cessioni di Depay e Aouar. L’ oggetto del desiderio è appunto Lucas Paqueta.

E delle ultime ore l’ indiscrezione di contatti tra i club e il procuratore di Paqueta per un’ operazione che può realmente concretizzarsi. Circolano le prime cifre e sono importanti. La strada che porta a Lione non è semplicemente un asse di mercato ma un asse per il futuro. Per il Milan riuscire a monetizzare con la cessione di Paqueta significherebbe liquidità da investire sul mercato e migliorare l’ attuale rosa di mister Pioli. Milano – Lione, un asse per tornare grandi e con i “grandi”.