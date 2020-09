La stagione rossonera comincerà il 17 Settembre con il secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Il Milan andrà in Irlanda a giocare il match in programma per le 20.00.

Tutte le gare dei preliminari di Europa League dei rossoneri saranno visibili solo su DAZN.

In caso di passaggio del turno il Milan sarà impegnato Giovedì 24 Settembre e poi Giovedì 1 Ottobre per concludere i Playoff.