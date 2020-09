Nella sua prima stagione al Milan, Leo Duarte non ha convinto la dirigenza rossonera. Complici anche gli infortuni, l’ex difensore del Flamengo non si è riuscito ad imporre e, già in questa sessione di mercato, potrebbe partire.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, su di lui sarebbero piombati il San Paolo e il Gremio, che vorrebbero riportarlo in Brasile in prestito. Il Milan vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma i discorsi potrebbero evolversi nei prossimi giorni.