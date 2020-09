Tommaso Pobega sarà un nuovo giocatore dello Spezia. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, è fatta per il prestito secco del giovane centrocampista. Pobega è atteso oggi in Liguria, e quando ci sarà l’ufficialità potrà aggregarsi al gruppo di mister Italiano pronto a vivere la prima esperienza in Serie A.