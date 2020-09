Milan, è la settimana di Sandro Tonali

Questa volta ci siamo. Il popolo rossonero è prossimo ad abbracciare un suo “figlio“, Sandro Tonali. Secondo quanto appena riportato dal sito calciomercato.com, il colpo del mercato estivo del Milan, sta per arrivare a Milano. Tra martedi e mercoledi prenderà il via ufficialmente la vita rossonera di Tonali. Infatti per quei giorni sono previste le visite mediche che precederanno la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 5 anni. Sempre secondo la redazione di calciomercato.com, il ragazzo avrebbe ufficialmente scelto la maglia numero 8 del suo grande idolo, Gennaro Gattuso. Ancora 48 ore e il sogno di un bambino che ha sempre tifato Milan, si sta finalmente esaudendo.