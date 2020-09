Milan – Fofana: aggiornamenti tra i dirigenti rossoneri e gli agenti del difensore

Il Milan rimane in prima fila per il difensore Wesley Fofana del Saint-Etienne: nelle scorse ore ci sono stati nuovi aggiornamenti tra i dirigenti rossoneri e l’entourage del giocatore. I procuratori del francese attendono la metà di settembre per forzare la mano, mentre il Milan ha fatto sapere che rimane fortemente interessato all’evoluzione della situazione del ragazzo e che, se ci saranno spiragli e condizioni adeguate, è pronto ad intervenire. Gli agenti del giocatore stanno lavorando con il Saint-Etienne per convincerlo a lasciar partire Fofana e per provare ad abbassare la richiesta di circa 30 milioni di euro.