Milan, incontro Scaroni e Zhang. Si prova l’ accelerata per il nuovo stadio

Giornata importante per il Milan. Non è soltanto la vigilia del debutto in Europa ma è stata una mattinata importante per il futuro della società. Come riporta calciomercato.com, qualche ora fa, il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha fatto il suo ingresso nella sede dell’ Inter. Ad attenderlo il Presidente del club nerazzurro Steven Zhang. Nessuna trattativa di mercato bensì il nuovo stadio come argomento.

Dopo l’ invito alle due società da parte del Sindaco Beppe Sala di prendere decisioni definitive sullo stadio e soprattutto dopo la conversione in legge del DL Semplificazioni, la sensazione è che si voglia accelerare. All’ uscita, il Presidente Scaroni, ha confermato l’ oggetto dell’ incontro e le sensazioni molto positive.

Per Milan e Inter, il futuro è ora.