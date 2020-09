Milan, la Fiorentina chiede 15 milioni per Pezzella

Il Milan è alla ricerca di un centrale di difesa per completare il reparto arretrato. Nikola Milenkovic rimane il grande obiettivo dei rossoneri mentre German Pezzella sembra essere il preferito di Pioli. L’argentino non è incedibile e Commisso sarebbe pronto a valutare eventuali offerte.

Secondo calciomercato.com la Fiorentina ha fissato il prezzo di Pezzella a 15 milioni di euro. La trattativa non è ancora aperta ma ci sono già stati contatti tra l’agente del giocatore e la dirigenza rossonera. I viola sarebbero disposti a parlare con Maldini non oltre la prossima settimana visto che Pezzella è il capitano e uno dei punti forti della squadra quindi non rimpiazzabile in tempi stretti.

A Pioli il giocatore piace ma Elliot avrebbe manifestato alcuni dubbi sull’investire 15 milioni su un classe ’91. Nelle prossime ore ci sarà un confronto con l’area tecnica per prendere la decisione definitiva sul centrale viola.