Milan, Leao è guarito. Presto tornerà ad allenarsi

Stefano Pioli avrà a disposizione, per la prima volta in questa stagione, Rafael Leao. Il portoghese è appena guarito dopo aver contratto il Covid-19 come lui stesso ha confermato tramite i suoi canali social.

L’attaccante non ha preso parte ad un singolo allenamento sino ad ora ma, dopo quasi 30 giorni tornerà ad allenarsi e presto sarà a disposizione del tecnico rossonero.

Sarà comunque impossibile vederlo in campo stasera e molto difficile la sua presenza contro il Bodo/Glimt per il preliminare di Europa League.