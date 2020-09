Milan: Nastasic alternativa a Milenkovic, non tramonta Bakayoko

Il Milan lavora per puntellare la rosa nei reparti carenti in queste ultime due settimane di mercato. Secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’, i rossoneri hanno come priorità il centrale di difesa e il nome ormai risaputo è Milenkovic. La Fiorentina però non sembra disposta a trattare e allora ecco l’idea di Fali Ramadani: virare su un altro suo assistito ovvero Nastasic. I contatti sono stati avviati nelle ultime ore, vedremo se la pista diventerà concreta.

Nel frattempo i rossoneri non hanno mollato Timoué Bakayoko. L’operazione, apparentemente in stand by, continua ad essere portata avanti sottotraccia. Il Milan vuole il ritorno del centrocampista francese ma il Chelsea deve abbassare le pretese.