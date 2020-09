Milan, firmata una nuova partnership con Yabo Sports

Nuova partnership commerciale firmato questa mattina dall’ Ac Milan. Questo è il comunicato ufficiale riportato sul sito della società rossonera:

“AC Milan e Yabo Sports hanno firmato oggi un nuovo accordo di partnership a lungo termine che vedrà Yabo Sports diventare Official Regional Partner dell’AC Milan in tutta l’Asia a partire dalla stagione 2020/2021. Negli ultimi anni, Yabo Sports, leader di mercato nei servizi di gioco interattivo in Asia, ha rafforzato la sua posizione, sviluppando funzionalità di gioco avanzate e affidabilità per costruire una reputazione già ben rispettata nella regione. Questa partnership è un altro passo nel viaggio del Milan per rafforzare la propria presenza sulla scena mondiale, ma in particolare in Asia, la seconda casa rossonera. Gli obiettivi condivisi di innovazione di AC Milan e Yabo Sports e lo sviluppo di esperienze coinvolgenti e interattive per i fan creano una partnership davvero complementare. AC Milan e Yabo Sports si uniranno per esplorare nuovi modi per avvicinare il club e i suoi fan a partire dal Digital Summer Tour di AC Milan. Da oggi, Yabo Sports diventa l’ultimo partner ad entrare a far parte del fan village virtuale del Club offrendo esperienze uniche ed esclusive per coinvolgere i nostri fan cinesi.”

Parole di soddisfazione da parte del Chief Revenue Officer di AC Milan Casper Stylsvig. “Siamo lieti di collaborare con Yabo Sports, che senza dubbio ci aiuterà a far crescere il nostro marchio e a connetterci con i nostri milioni di fan rossoneri in tutta la regione asiatica. Offrire partnership localizzate ad alte prestazioni che si concentrano su obiettivi di business condivisi è un aspetto fondamentale del nostro strategia di partnership.”

Entusiasmo per l’ accordo espresso anche da David Lee , Chief Marketing Officer di Yabo Sports “Siamo molto entusiasti di unirci all’AC Milan, un club con la seconda base di fan in Cina. Per i prossimi tre anni, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il Milan per offrire esperienze di intrattenimento sportivo incredibilmente creative per i nostri fan in Asia e oltre “.