Ormai non è più un segreto: il Milan ha messo in vendita Lucas Paquetà. Il brasiliano ha deluso nelle ultime stagioni, e non sembra più rientrare nel progetto di Stefano Pioli. Su di lui – per il momento – sembra essere forte l’interesse del Lione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri avrebbero chiesto una cifra vicina ai 25 milioni di euro per lasciar partire l’ex Flamengo. Per il momento, il club di Ligue 1 ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore.