Milan, Paquetà non convocato. Scelta tecnica che lo allontana dal Milan

Da qualche minuto mister Pioli ha diramato i convocati per il debutto ufficiale nella nuova stagione e c’è già una sorpresa. Sul volo che decollerà nel tardo pomeriggio da Milano, direzione Dublino, non ci sarà Lucas Paquetà. Il brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati. Dal Milan non giungono notizie riguardo un infortunio. Si tratterebbe di scelta tecnica. Che Paquetà non fosse centrale al progetto era ormai evidente da tempo ma questa inaspettata esclusione rafforza le tante voci di mercato che vedrebbero il brasiliano lontano da Milanello in questa sessione di mercato.