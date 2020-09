Calciomercato – Milan, passi avanti per Hauge

Da avversario in Europa League a possibile nuovo acquisto. Jens Petter Hauge ha stregato il Milan nella sfida giocata contro il Bodo/Glimt. La squadra di Pioli ha vinto per 3-2 passando il turno, ma la rete e le giocate dell’attaccante norvegese classe 1999 hanno spaventato i rossoneri e colpito la dirigenza del club. Lo stesso giocatore, dopo la partita vinta contro il Vaalerenga, ha confermato l’interesse:

“So che ci sono stati dei contatti con una squadra italiana – le sue parole alla tv norvegese NRK – A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo sfidati. Vedremo cosa accadrà. Giocano un calcio che mi diverte. è un’opportunità entusiasmante che bisogna prendere sul serio e considerare. Se il club è soddisfatto dell’offerta che riceverà, sento di poter fare il passo più grande possibile. Voglio un club in cui ci sono buone possibilità di giocare e un allenatore che ha fiducia in me come giocatore e vuole migliorarmi”.

C’è tanta concorrenza (Manchester United, Lipsia e Salisburgo), ma – come rivelato dai colleghi di Skysport – il Milan sta provando ad accelerare per prenderlo subito, essendo il giocatore seguito già da tempo. Ci sono stati importanti passi avanti, il Bodo/Glimt ha già dato l’ok al trasferimento e i rossoneri stanno lavorando per chiudere l’operazione: i prossimi giorni saranno decisivi. In ogni caso si parlerà poi di quando far arrivare il giocatore a Milan, con Hauge che potrebbe restare al suo attuale club fino a dicembre, quando si concluderà il campionato norvegese.