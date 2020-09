Milan, per il centrocampo salgono le quotazioni di Soumaré

L’obiettivo dichiarato in questo frangente di mercato, dopo aver portato a termine il rinnovo di Ibrahimovic e gli innesti di Brahim Diaz e Tonali, è quello di riportare a Milanello Tiemoue Bakayoko, dando modo ai tifosi di intonare nuovamente il coro dedicato al francese composto sulle note de “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino: “Bakayoko, lotta per la Curva e per il Diavolo“. Tuttavia, nonostante Tiemoue sia in fondo alle gerarchie di Lampard e abbia solo due anni di contratto, il board dei Blues è disposto a cederlo per 3 milioni di prestito oneroso più diritto di riscatto fissato dai 30 ai 35 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva a Casa Milan. La prima alternativa, stando a quanto riporta TMW, è il centrocampista del Lille Boubakary Soumaré, reduce da un ottima stagione dal club che ha sfornato negli anni diversi elementi interessanti, da Osimhen a Leao, passando per Hazard. A Casa Milan si riflette, si vagliano varie opzioni, con un solo obiettivo: riportare il Milan dove merita.