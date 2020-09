Milan, per Soumaré c’è l’ostacolo PSG

In attesa di capire se si qualificherà o meno alla prossima Europa League, il Milan, molto attivo sul mercato, sta lavorando per regalare a Pioli un altro rinforzo a centrocampo. Il nome più caldo al momento è quello di Tiemoue Bakayoko, ormai in rottura con il Chelsea, il quale sarebbe ben contento di poter tornare a Milano, essendosi trovato bene nella sua precedente esperienza. Il Milan sta valutando anche altre alternative, tra cui il talento francese Boubakary Soumaré. Il giocatore del Lille piace però a molti club, tra cui il Paris Saint-German di Leonardo, che vorrebbe rinforzare la mediana e sarebbe pronto a sfruttare una speciale clausola. Al PSG spetterebbe infatti il 20% sulla futura rivendita del giocatore, che il club parigino potrebbe usare come uno sconto.