Inseguiti a lungo dal Milan per rinforzare la batteria di centrali, sembra che sia German Pezzella che Nikola Milenkovic rimarranno a Firenze e non vestiranno la maglia del Diavolo, a meno di incredibili sorprese al seguito di offerte irrinunciabili che però al momento sembrano improbabili, data la situazione economica del club di Via Aldo Rossi.