Il Milan è a caccia di un difensore centrale e tra gli obiettivi c’è sicuramente German Pezzella. Il difensore argentino non esclude una sua partenza ai microfoni del Corriere Fiorentino: “Rinnovo con la Fiorentina? Ne parleremo e decideremo il meglio per entrambi”. L’altro obiettivo, decisamente più complicato, è Nikola Milenkovic, per cui la viola chiede 40 milioni di euro.