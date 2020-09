Milan, proposto Rudiger dal Chelsea

Romagnoli e Musacchio infortunati, Duarte positivo al Covid, Kjaer e Gabbia titolari forzati: la situazione centrale per Pioli è abbastanza delineata, e come annunciato dal mister rossonero e Paolo Maldini l’acquisto di un nuovo elemento per la difesa è fondamentale.

Dopo che le ipotesi Milenkovic, Ajer e Fofana sembrano definitivamente tramontate, spunta il nome di Antonio Rudiger, già in Italia con la maglia della Roma per due stagioni ed in rotta con il Chelsea di Frank Lampard. Rudiger non sembra trovare spazio nel progetto dei Blues, così come l’altro obiettivo rossonero Bakayoko, e la dirigenza londinese avrebbe proposto al Milan e all’Inter il centrale tedesco di origini del Sierra Leone al fine di liberarsi di un pesante ingaggio di più di 3 milioni annui.

Come riporta TMW, Rudiger potrebbe lasciare il Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto venendo incontro alle esigenze economiche delle milanesi.

Rudiger è un profilo che bene si adatta ai parametri rossoneri, percependo un ingaggio importante ma non monstre, essendo nel pieno della maturità (classe ’97) non innalzerebbe troppo l’età media della rosa e sarebbe fruibile sul mercato ancora per qualche anno, oltre a essere tecnicamente un difensore eccezionale dotato di velocità, senso della posizione e durezza.