Nel caso in cui Diego Laxalt lasciasse Milano durante questa sessione di calciomercato, il Milan non vorrebbe farsi trovare scoperto nel ruolo di terzino sinistro. Il titolare sarà senza dubbio Theo Hernandez, reduce da una grandissima stagione, ma ai rossoneri mancherebbe un giocatore per farlo rifiatare.

Secondo quanto scritto da Sky Sport sul proprio sito, il Milan si starebbe muovendo per Matias Vina, terzino sinistro del Palmeiras valutato 10 milioni di euro.