Milan, senti Hauge: “Mi piacerebbe giocarci, è uno dei migliori club al mondo”

Grande sorpresa di ieri sera nella sfida tra il suo Bodo&Glimt ed il Milan, Jens Petter Hauge ha rilasciato alcune dichiarazioni a TV2 in merito alle voci che vedrebbero su di lui proprio i rossoneri: “L’interesse del Milan? Non è qualcosa a cui penso su cui mi concentro o su cui sono stato particolarmente aggiornato. Ovviamente è un club in cui vorrei giocare. È uno dei club più grandi del mondo, ieri ho avuto un assaggio della città e dello stadio. Parlare con Maldini? No, non l’ho fatto. Ma posso confermare di averlo salutato. Le parole di Pioli? Fa piacere, è divertente che abbiano notato le mie qualità. Lo porterò con me come motivazione per migliorare in futuro”.