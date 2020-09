Milan senza Ibrahimovic. Colombo, tocca a te

La notizia del giorno è che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid-19 ed è stato, ovviamente, tolto dalla lista dei convocati per il match di questa sera contro il Bodø/Glimt.

Nell’undici titolare ci sarà quindi l’attaccante classe 2002 Lorenzo Colombo. Il giovane 2002 ha esordito con la prima squadra del Milan il 12 giugno di ques’anno nella semifinale di ritorno contro la Juventus (anche in quel caso Ibrahimovic era indisponibile). Un mese più tardi, nella gara interna contro il Bologna terminata 5-1 per i rossoneri, arrivò l’esordio anche in serie A.

Oggi, dopo un precampionato di assoluto splendore Lorenzo Colombo è pronto ad esordire anche in Europa League. Il diciottene con la maglia numero 29 è sicuramente pronto ad accogliere questa sfida in un giorno che ricorderà (si spera in positivo) per tutta la vita.