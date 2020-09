Milan, sfuma definitivamente Fofana: è ufficiale al Leicester

Era uno dei tanti obiettivi del Milan per la difesa, ma alla fine non se ne farà nulla. Wesley Fofana è un giocatore del Leicester. Poco fa, i due club hanno dato l’ufficialità del trasferimento. Già domani il talento francese volerà in Inghilterra per le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

🔴 L’#ASSE a conclu un accord avec @LCFC, actuel leader de Premier League, pour le transfert de Wesley #Fofana. La décision de céder le joueur pour un montant record a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires. 📝 Lire le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 29, 2020